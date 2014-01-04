Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Ленобласти за неделю

В Ленинградской области зафиксирован рост простудных заболеваний.

В Ленинградской области за минувшую неделю зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, тогда как в Санкт-Петербурге показатели снизились.

По данным ведомства, на 52-й неделе года в Ленобласти уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом увеличился на 21,8%. При этом эпидемические пороги превышены не были. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе снизилась на 33,1% по сравнению с предыдущей неделей.

В Санкт-Петербурге за аналогичный период количество заболевших ОРВИ и гриппом сократилось на 8,5%, эпидемиологическая ситуация остаётся в пределах сезонной нормы. Число случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 10%. Грипп составляет 3,6% от общего числа выявленных респираторных инфекций. Среди негриппозных вирусов на территории Петербурга и Ленобласти чаще всего выявляются "SARS-CoV-2", "риновирус", "парагрипп" и "респираторно-синцитиальный вирус".

В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается и в других регионах России. Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов в местах массового скопления людей и использование средств индивидуальной защиты.

Фото: Piter.TV