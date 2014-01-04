  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Ленобласти за неделю
Сегодня, 21:57
145
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Ленобласти за неделю

0 0

В Ленинградской области зафиксирован рост простудных заболеваний.

В Ленинградской области за минувшую неделю зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, тогда как в Санкт-Петербурге показатели снизились.  

По данным ведомства, на 52-й неделе года в Ленобласти уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом увеличился на 21,8%. При этом эпидемические пороги превышены не были. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе снизилась на 33,1% по сравнению с предыдущей неделей.

В Санкт-Петербурге за аналогичный период количество заболевших ОРВИ и гриппом сократилось на 8,5%, эпидемиологическая ситуация остаётся в пределах сезонной нормы. Число случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 10%. Грипп составляет 3,6% от общего числа выявленных респираторных инфекций. Среди негриппозных вирусов на территории Петербурга и Ленобласти чаще всего выявляются "SARS-CoV-2", "риновирус", "парагрипп" и "респираторно-синцитиальный вирус".

В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается и в других регионах России. Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов в местах массового скопления людей и использование средств индивидуальной защиты.

Ранее в  Петербурге достроили центр хирургии для детей с врождёнными патологиями.

Фото: Piter.TV

Теги: грипп, заболеваемость, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии