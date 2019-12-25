Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на треть в Петербурге

Петербуржцы массово болеют.

В Петербурге на 49-й неделе текущего эпидемического сезона зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в опубликованной Роспотребнадзором сводке.

В Ленинградской области одновременно отмечается снижение распространения заболеваний. Показатель там уменьшился на 9 процентов относительно данных за 48-ю неделю.

По стране за отчетный период выявлено более 23 тысяч случаев гриппа. Число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось в 1,7 раза, а общий объем зарегистрированных случаев вырос на 19,3 процента.

По информации Роспотребнадзора, наиболее выраженный подъем заболеваемости наблюдается в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.

Ранее в петербургских школах 262 класса закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Фото: Piter.TV