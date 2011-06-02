В петербургских школах 262 класса закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Одновременно наблюдается рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 — за неделю число инфицированных увеличилось на 13,7%.

В Петербурге временно прекращён учебный процесс в 262 школьных классах и 27 дошкольных группах из-за распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Количество закрытых классов и групп увеличилось более чем втрое по сравнению с предыдущей неделей, когда учёба была остановлена только в 85 классах и 6 группах, сообщает городской Комитет по образованию.

Согласно статистике Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю повысился на 19,3%, а число зафиксированных случаев заболевания гриппом выросло в 1,7 раза. Одновременно наблюдается рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 — за неделю число инфицированных увеличилось на 13,7%.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам принять профилактические меры для предотвращения инфекции: минимизировать посещения людных мест, ограничить социальные контакты при появлении симптомов болезни, систематически проветривать помещения и поддерживать гигиену рук путём мытья с мылом или обработки антисептическими средствами.

Фото: Piter.TV