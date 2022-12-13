За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге упала на 75%

Снижение отмечено во всех возрастных группах.

В первую неделю января заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Северной столице сократилась на 75% в сравнении с предыдущей. Такие данные в ходе пресс-конференции ТАСС привела начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

По словам руководителя, в период со 2 по 8 января заболеваемость совокупного населения гриппом и ОРВИ составила 34,6 на 10 тыс. человек. Это на 43% ниже эпидпорога. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.

При этом Катаева подчеркнула, что говорить о полном отступлении эпидемии не приходится. В праздничные дни статистика может врат, поскольку люди в это время меньше обращаются за медицинской помощью и в целом снижают социальную активность, проводя время с семьёй.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40% ковидных коек свободны в Петербурге.

Фото: Piter.TV