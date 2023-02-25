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Заблудившийся пенсионер неделю провел в лесу под Петербургом
Сегодня, 20:11
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Заблудившийся пенсионер неделю провел в лесу под Петербургом

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Поисковыми работами занимались спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, добровольцы ПСО "Экстремум" и "ЛизыАлерт". 

В лесу Тосненского района 2 августа завершились поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В лесном массиве у деревни Трубников Бор 25 июля заблудился пожилой мужчина. Поисковыми работами занимались спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, добровольцы ПСО "Экстремум" и "ЛизыАлерт". 

Пенсионера нашли сегодня. Он был обнаружен Тосненскими спасателями. Потерявшегося мужчину транспортировали из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик потерялся на территории промзоны на Магнитогорской улице во время разгрузки фуры. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: заблудился в лесу, трубников бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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