Заблудившийся пенсионер неделю провел в лесу под Петербургом

Поисковыми работами занимались спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, добровольцы ПСО "Экстремум" и "ЛизыАлерт".

В лесу Тосненского района 2 августа завершились поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В лесном массиве у деревни Трубников Бор 25 июля заблудился пожилой мужчина. Поисковыми работами занимались спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, добровольцы ПСО "Экстремум" и "ЛизыАлерт".

Пенсионера нашли сегодня. Он был обнаружен Тосненскими спасателями. Потерявшегося мужчину транспортировали из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик потерялся на территории промзоны на Магнитогорской улице во время разгрузки фуры.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти