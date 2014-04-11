Спасение заблудившегося в тайге мальчика попало на видео

Ребенок был голоден и хотел пить.

Поисковики из отряда "Скорпион" опубликовали видео спасения девятилетнего мальчика, который заблудился в тайге в Свердловской области.

По словам спасателей, ребенок был голоден и хотел пить. Школьник рассказал, что при возвращении на базу он сошел с тропы и заблудился в лесном массиве. Мальчик после обнаружения был доставлен вертолетом в одно из медицинских учреждений Североуральска. В результате осмотра врачи сделали заключение, что помощь мальчику не требуется. После этого его передали отцу.

Напомним, ребенок входил в группу туристов, которые совершали восхождение на Уральский хребет. При подъеме у отца мальчика заболела нога. Во время возвращения на базу он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки, но тот заблудился. К поискам ребенка были привлечены 192 человека, 41 единица специальной техники, включая БПЛА, оснащенные тепловизорами. Мальчика нашли спустя сутки.

Ранее в Ленинградской области спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину.

Видео: Telegram/Это Серов, детка