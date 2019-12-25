В Ленобласти спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину

Пропавший бродил по лесным тропинкам в течение 5 дней.

В Ленобласти сотрудники МЧС нашли жителя деревни Сторожно, который пропал 5 дней назад. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 29 мая.

Днями ранее в службу спасения позвонили родственники исчезнувшего мужчины. Они рассказали специалистам, где видели пропавшего последний раз. Сразу найти мужчину не удалось, но сотрудники МЧС продолжали поиски в течение нескольких дней. Они прочесали 30 кв. километров леса.

Заблудившегося нашли рядом с деревней Загубье. Чувствовал он себя хорошо, в помощи медиков не нуждался.

Ранее на Piter.tv сообщили, что градсовету Ленобласти представили 11 проектов благоустройства малых городов.

Фото: pixabay