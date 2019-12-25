Мальчик потерялся на территории промзоны на Магнитогорской улице во время разгрузки фуры

Сотрудники Росгвардии передали несовершеннолетнего отцу, после чего их отвезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Петербургские росгвардейцы разыскали и вернули отцу 8-летнего ребенка, потерявшегося на территории промзоны в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 22 июля в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил о пропаже ребенка. Мужчина работает дальнобойщиком и вместе с сыном отправился в рейс из Московской области в Петербург. На территории промзоны на Магнитогорской улице во время разгрузки фуры мальчик отошел от автомобиля, после чего не вернулся обратно. Отец попытался разыскать его самостоятельно, но поиски результата не принесли.

Через 10 минут с момента поступления информации о пропаже мальчика росгвардейцы обнаружили разыскиваемого ребенка на Якорной улице, где он оказался, самостоятельно пройдя около километра.

Сотрудники Росгвардии передали несовершеннолетнего отцу, после чего их отвезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)