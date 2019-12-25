Заблудившегося в лесу грибника спустя трое суток нашли мертвым в Ленобласти

Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции.

В Кировском районе Ленобласти спустя трое суток нашли пожилого мужчину, который ушел в лес за грибами и пропал. Об этом сообщается на странице аварийно-спасательной службы региона.

Пожилой мужчина заплутал в лесу 20 сентября. Несколько дней его искали волонтеры и спасатели. Грибника удалось обнаружить в ночь на 24 сентября около деревни Выстав. На тот момент он уже был мертв.

Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции. В настоящий момент устанавливаются причины смерти.

Ранее мы писали, что на Пограничника Гарькавого насмерть сбили женщину с собакой.

Фото: pexels.com