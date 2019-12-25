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Заблудившегося в лесу грибника спустя трое суток нашли мертвым в Ленобласти
Сегодня, 9:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Заблудившегося в лесу грибника спустя трое суток нашли мертвым в Ленобласти

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Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции.

В Кировском районе Ленобласти спустя трое суток нашли пожилого мужчину, который ушел в лес за грибами и пропал. Об этом сообщается на странице аварийно-спасательной службы региона.

Пожилой мужчина заплутал в лесу 20 сентября. Несколько дней его искали волонтеры и спасатели. Грибника удалось обнаружить в ночь на 24 сентября около деревни Выстав. На тот момент он уже был мертв.

Тело погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции. В настоящий момент устанавливаются причины смерти.

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Фото: pexels.com

Теги: поиски, пропал человек
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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