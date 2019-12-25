Забег петербургских котов пройдет 3 июля на Дворцовой площади

Костюм кота может быть и покупной, и самодельный. Дополнить образ можно тематическими аксессуарами.

В воскресенье, 3 июля, состоится забег городских котов в Центральном районе Петербурга. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает Peterburg2.

Старт костюмированного забега будет на Большой Морской улице, далее основная часть будет на Дворцовой площади, а завершится у арки Главного штаба. Известно, что в марафоне будет 2 дистанции: "Забег" и "Шествие". Первая подойдет для взрослых, вторая — для всех желающих.

По словам организаторов, участникам предоставляется широкий простор для фантазии. Костюм кота может быть и покупной, и самодельный. Дополнить образ можно тематическими аксессуарами. Помимо этого, на месте будут работать специалисты аквагрима, услугами которых можно будет воспользоваться.

Ранее в Петербурге прошел забег на 5 км "SPIEF RUN". Его участниками стали 1500 человек старше 18 лет. Колонну возглавляла руководитель "Лиги Героев", президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Фото: pexels