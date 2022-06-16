В Петербурге прошел забег на 5 км "SPIEF RUN"

Ранним утром 16-го июня в центре Петербурга прошел забег на 5 км SPIEF RUN. Его участниками стали 1500 человек старше 18 лет. Колонну возглавляла руководитель "Лиги Героев", президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

В 06:30 утра на дистанцию вышли участники Петербургского международного экономического форума и жители города. Местом сбора была площадь у Исаакиевского собора. Перед забегом двукратный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике Самира Мустафаева провела разминку.

Маршрут охватил петербургские достопримечательности: Зимний дворец, Мраморный дворец, Марсово поле, Спаса на Крови. Вместе с Шойгу бежали автогонщик Никита Мазепин, олимпийский чемпион Никита Нагорный и другие.

В этом году впервые был организован зачет для корпоративных команд. Победителей и призеров среди корпораций наградят в дни Форума в павильоне Министерства спорта на площадке ПМЭФ в "Экспофоруме".

Видео: Telegram / Ксения Шойгу