Забег петербургских котов пройдёт 2 июля

Мероприятие, посвящённое любимцам петербуржцев, состоится на Дворцовой площади.

В воскресенье, 2 июля, на Дворцовой площади будут стартует Забег петербургских котов, посвящённый любимым многим четвероногим питомцам. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Мероприятие будет костюмированным: разумеется, забег совершат не сами коты, а люди, загримированные под них. Любители пушистых и хвостатых преодолеют 1250 м. Кроме того, предусмотрена и отдельная пятикилометровая дистанция – за победу в этом забеге обещаны призы. Маршрут выполнен в виде головы котика с ушками и хвостом.

Также мероприятие включит в себя конкурс на лучший костюм кота, квест, бесплатные консультации специалистов о здоровье животных, выставку, мастер-классы и общение с бездомными котами, которым можно помочь обрести дом и любящих хозяев. Кроме того, для гостей подготовят дефиле котов и их хозяев.

Ранее стала известна полная программа VK Fest в Петербурге.

Фото: забегпетербургскихкотов.рф