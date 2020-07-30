Стала известна полная программа VK Fest в Петербурге

На сцене в парке 300-летния Петербурга выйдут около 80 исполнителей.

В 2023 году фестиваль VK Fest пройдёт не только в Северной столице, но и в других российских городах. Петербург традиционно примет мероприятие в парке 300-летия. Подробную программу фестиваля, который состоится в городе на Неве 1 и 2 июля, опубликовало издание Spb.aif.ru.

За 2 дня перед зрителями выступят около 80-ти исполнителей. Среди них – INSTASAMKA, Анна Асти, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib, Лолита, Ёлка, MIA BOYKA, Иванушки International, IOWA, Ваня Дмитриенко, Артур Пирожков, Тося Чайкина, Мэйби Бэйби. В общей сложности послушать арстистов можно будет на 4-ёх сценах: Белой, Синей, Фиолетовой и сцене Радио Рекорд. На лектории Среди приглашённых на фестиваль блогеров заявлены Эльдар Джарахов, Милана Хаметова, Супер Стас, Юля Гаврилина, Настя Рыжик, Аня Ищук, Димас Блог, Алексей Столяров, Валя Карнавал.

На лектории мероприятия выступят народный артист России, актёр Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала "Правила жизни" Сергей Минаев, президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист России Борис Смолкин, полузащитник ФК "Зенит" Андрей Мостовой, спортивный комментатор Денис Казанский, комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов, историк моды Анатоль Вовк, бьюти-блогер Оля RedAutumn, комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров.

Также гостей будет встречать робот-пес, а в список развлечений вошли снежный городок, зона планетария, рыцарские состязания от Эрмитажа и интерактив с нейросетью.

Стоимость билета для ребёнка от 7 до 12 лет на один день фестиваля составляет 900 рублей, взрослый билет обойдётся в 3 тыс. рублей. Тарифы с отдельным входом, зоной отдыха, приветственным напитком и мерчем от ВКонтакте оценили в 10 тыс. рублей. В этом году площадка мероприятия будет оборудована для людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы сообщили о том, что спустя 5 лет в Петербург возвращается "Акустика счастья".

Фото: пресс-служба ВКонтакте