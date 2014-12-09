Мачете и Антон Беляев (THERR MAITZ): спустя 5 лет в Петербург возвращается "Акустика счастья"

29 и 30 июля "СЧАСТЬЕ" вновь собирает друзей в Юсуповском саду на музыкально-гастрономический фестиваль "Акустика Счастья", чтобы вместе отпраздновать свое 15-летие. На два дня здесь откроется pop-up ресторан, гастрономический маркет уличной еды, блошиный рынок, детская зона, лекторий и большая музыкальная сцена. Первые имена в лайнапе фестиваля: Мачете, Антон Беляев и THERR MAITZ, Моральный кодекс.

За 15 лет, с момента открытия первого ресторана на Рубинштейна в 2008 году, "СЧАСТЬЕ" и Санкт-Петербург стали едины. Свой первый фестиваль команда ресторана и шоколадной фабрики провела пять лет назад, в честь своего 10-летия. Тогда на сцене выступали яркая AYO, шведский лауреат премии Грэмми Albin Lee Meldau, Manizha и All In Orchestra, а фестиваль посетили более 4000 гостей.

Будем танцевать босиком на траве, вкусно есть и наслаждаться летом с харизматичным Антоном Беляевым и THERR MAITZ, легендарными неоромантиками биг-бита и рок-н-ролла − Моральным Кодексом, и верить, что мир спасет любовь под романтичное звучание Мачете. Билеты можно приобрести уже здесь.

Под кронами деревьев Юсуповского сада на два дня раскинется уютный pop-up ресторан с большими деревянными столами и летним меню от бренд-шефа Олега Азимова, а на станциях гастромаркета будут готовить поке боулы, тако, бургеры и коктейли для посиделок на пледах.

Гости фестиваля смогут посетить лекторий, принять участие в практиках йоги, прогуляться по блошиному рынку и покататься на лодках. А для самых маленьких посетителей построят детский городок с игровой зоной и познавательными занятиями, где можно будет весело провести время под присмотром профессиональных педагогов.

"СЧАСТЬЕ" сегодня − это рестораны, Шоколадная Фабрика со своими бутиками и лавками в Москве, Санкт-Петербурге и Париже, а с 2023 года "Санкт-Петербург − это Счастье" обрел свой уникальный вкус в официальной конфете.

Фото: предоставлено организаторами