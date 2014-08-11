Крошик и Шлиссик отправились на прогулку по Репино

Милые животные покорно выполняли все команды не хуже обученных собак.

Нерпята Крошик и Шлиссик продолжают наслаждаться зимним сезоном и снегом. В воскресенье, 10 декабря, упитанные подопечные Фонда друзей балтийской нерпы совершили променад рядом с Центром изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Милые животные покорно выполняли все команды не хуже обученных собак.

Они легко откликались на фразу "Ко мне" и мчались к людям по скрипучему снегу. После прогулки и осмотра местности Крошик и Шлиссик вернулись домой.

Пользователи соцсетей в комментариях оценили сообразительность "домашних нерп" и в очередной раз умилились их непосредственности.

Ранее мы сообщили о том, что Фонд защиты балтийской нерпы показал, как Крошик и Шлиссик добираются до воды по снегу.

Фото: Piter.TV