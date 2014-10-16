Фонд защиты балтийской нерпы показал, как Крошик и Шлиссик добираются до воды по снегу

Фонд защиты балтийской нерпы опубликовал видео, в котором две спасенные нерпы Крошик и Шлиссик прогуливаются до водоема. Об этом сообщил фонд в социальной сети "Вконтакте".
"Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика", – подписали авторы видео выложенный ролик.
Подписчики группы в комментариях сравнили Крошика и Шлиссика с петербуржцами, которые идут по снегу после непогоды, которая нахлынула на город в начале недели.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько тюленей живет в Финском заливе.
Видео: ВКонтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"
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