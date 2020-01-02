  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Забег Дедов Морозов" ограничит движение в центре Петербурга
Сегодня, 12:39
75
nastya960

"Забег Дедов Морозов" ограничит движение в центре Петербурга

0 0

Ограничения будут действовать 21 декабря.

В Петербурге в субботу, 21 декабря, состоится традиционный забег Дедов Морозов. В центре города будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Так 21 декабря с 17:00 до 21:00 автомобили не смогут проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка, нечетной стороне набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Дворцовой площади, Аптекарскому переулку. На указанных улицах нельзя будет даже останавливаться с 00:01 19 декабря до 17:00 21 декабря.

Также будут перекрыты Мошков переулок, набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.).  

Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Выборге.

Фото: организаторы "Забега Дедов Морозов" 

Теги: забег дедов морозов, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии