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Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Выборге
Сегодня, 11:50
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nastya960

Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Выборге

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Встреча состоится 18 декабря.

Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградского района.

Традиционная предновогодняя встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из Финляндии состоится 18 декабря на таможенном переходе МАПП "Брусничное".

Дед Мороз и Йоулупукки обменяются поздравлениями и подарками, своими творческими номерами. После этого Дед Мороз отправится в гости к Йоулупукки.

В Петербург приедет главный Дед Мороз из Великого Устюга.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, дед мороз, йоулупукки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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