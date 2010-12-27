Встреча состоится 18 декабря.

Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградского района.

Традиционная предновогодняя встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из Финляндии состоится 18 декабря на таможенном переходе МАПП "Брусничное".

Дед Мороз и Йоулупукки обменяются поздравлениями и подарками, своими творческими номерами. После этого Дед Мороз отправится в гости к Йоулупукки.

В Петербург приедет главный Дед Мороз из Великого Устюга.

Фото: Piter.TV