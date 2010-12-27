Дед Мороз запустит традиционный забег новогодних кудесников.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что в Петербург приедет главный Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Комитета по культуре Александр Воронко

Известно, что Дед Мороз приедет в Северную столицу 21 декабря. Сказочный персонаж зажжет главную ёлку города на Дворцовой площади. Известно, что там же выступят участники проекта "Голос. Дети".

Кроме того, Дед Мороз запустит традиционный забег новогодних кудесников.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный рассказал, как Петербург встретит 2020 год.

Фото:ВКонтакте / Дед Мороз