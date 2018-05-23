За жизнь упавшей с 14-го этажа школьницы борются врачи

Сейчас прооперированная девочка находится в состоянии медикаментозной комы.

Петербургские врачи прооперировали упавшую с большой высоты 14-летнюю девочку, сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе местный житель нашел на капоте своей машины на улице Софьи Ковалевской голую обездвиженную девочку. В тяжелейшем состоянии и с многочисленными переломами школьницу госпитализировали. На данный момент девочка находится в состоянии медикаментозной комы.

Следователи разбираются в деталях трагедии. Известно, что накануне вечером восьмиклассница ходила с мамой в магазин, а по возвращении домой мать уснула на кухне. Сквозь сон она почувствовала холод, пошла в комнату дочери и увидела открытый балкон. Девочки в квартире уже не было. Как выяснило следствие, школьница хорошо училась, не конфликтовала и не высказывала мыслей о суициде. По предварительной версии, к падению привела простая неосторожность на неосвещенном ночью балконе.

Ранее автомобиль дорожной службы сбил пешехода в Ломоносове.

Фото: Piter.TV