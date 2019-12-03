Автомобиль дорожной службы сбил пешехода в Ломоносове

Женщина получила ушибы разной степени тяжести.

В Ломоносове, у фотоателье в доме №49 по Дворцовому проспекту, машина наехала на пешехода, сообщили очевидцы в соцсетях. По словам ломоносовцев, и женщина, и автомобиль дорожной службы двигались на зеленый свет, но машина на заметила пешехода на переходе и подхватила пострадавшую на капот. Через несколько метров женщина свалилась на землю. По некоторым данным, она получила многочисленные ушибы.

Этот перекресток местные жители считают проблемным: не так давно он отличился еще тремя похожими ДТП. Все случаи горожане

считают следствием неудачной одновременной работы разрешающих сигналов светофора для пешеходов и машин.

Ранее трамваи встали в пробку на Петроградской стороне из-за ДТП.

Видео: Алексей Коваленко, "МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ" / ВКонтакте