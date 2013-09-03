Выпавшая с 14-го этажа голая юная петербурженка осталась жива

Подростка увезли в больницу с многочисленными травмами.

В понедельник, 2 декабря, вечером полиция Калининского района получила сообщение от 47-летнего петербуржца – он сказал, что на его машину упала голая женщина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". Наряд полиции обнаружил на капоте автомобиля "Volvo", припаркованного у дома на улице Софьи Ковалевской, 14-летнюю восьмиклассницу.

Как выяснилось, девушка выпала из снимаемой ее матерью квартиры на 14-м этаже. По словам 51-летней матери, она не видела падения дочери, поскольку спала в это время на кухне. Девушка выжила, но получила тяжелейшие травмы и многочисленные переломы. В состоянии комы и шока ее госпитализировали в больницу.

По некоторой информации, школьница состоит на психиатрическом учете и наблюдается в службе по делам несовершеннолетних. По факту случившегося начата проверка.

Ранее мы писали, что "Яндекс-такси" уличили в обмане погибших пассажиров.

Фото: Piter.TV