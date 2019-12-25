За жаркие выходные на улицы Петербурга вылили почти 13 куб.м. воды

Также дорожные службы использовали около 842 л моющего шампуня.

В выходные, 25 и 26 июня, дорожники вылили около 13 тыс. кубометров воды на петербургские улицы для борьбы с аномальной жарой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также дорожники задействовали в своей работе 842 л моющего шампуня. Всего за неделю было использовано 39 тыс. куб. м. воды.

Наиболее активно дорожные службы потрудились после проведения городе праздника "Алые паруса". Так, ночью 25 июня на работу вышло 198 единиц техники и 237 специалистов. После дня всех выпускников из города было ликвидировано почти 74 т грязи. Центр приводили в прежний вид с помощью 1,5 тыс. кубометров воды и 48 л специального шампуня.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге назвали предварительную причину возгорания автобусов "МАЗ".

Фото: gov.spb.ru