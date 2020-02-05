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За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

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Сейчас максимальный срок - один год лишения свободы.

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы. СК и МВД ужесточят уголовное наказание для руководителей предприятий. Данная мера будет предпринята по решению правительственной комиссии. Ее будут применять для тех, кто не выдает оплату труда более двух месяцев. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Данное нарушение будет считаться преступлением средней тяжести. Сейчас за задержку ЗП, пенсий, стипендий и пособий более 3 месяцев можно получить срок до одного года. Также действуют система штрафов, общественные работы и дисквалификация.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом.

Теги: задержка зарплаты, зарплата, оплата труда
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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