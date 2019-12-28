За январь в Петербурге ввели в эксплуатацию 34 новых дома

В Калининском районе появилась новая котельная, а в Курортном - общепит.

За 2020 год в Петербурге в эксплуатацию ввели 34 дома. В общей сложности они составили 220 124 квадратных метров жилья или 4345 квартир. Об этом сообщили в Комитете по строительству. Чиновники отметили, что лидером по введенным новостройкам стал Калининский район города. В нем появилось 79,9 тысяч квадратных метров жилой площади или 1455 квартир.

Отметим, что в рейтинг также входят Московский и Приморский районы Петербурга. Они получили 50,5 тысяч и 6,1 тысяч квадратных метров соответственно. Кроме жилых помещений введены в эксплуатацию за январь 26 объектов общегражданского назначения. В частности, речь идет об оздоровительном комплексе в Приморском районе, здании с общественным питанием в Курортном районе, а также котельная в Калининском районе.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Крестовском острове в Петербурге закончатся новостройки.

Фото: Piter.tv

