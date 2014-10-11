Зарплата почти на 30% выше, чем средняя выплата специалистам по стране.

За январь в Петербурге вырос средний размер зарплаты. Об этом порталу "Невские новости" сообщила представитель сервиса по поиску работы HeadHunter Мария Бузина. Она отметила, что размер средней заработной платы в Северной столице по итогам января составляет 60 тысяч рублей.

Показатель вырос по сравнению с декабрем, это на 29% выше, чем средняя зарплата специалиста по стране, обращает внимание эксперт. За начало года прирост вакансий по всем профессиональным областям в Петербурге был меньше одного процента по сравнению с концом 2020 года, указал эксперт. За январь 2021 года в сравнении с январем 2020-го на 20% выросло число вакансий.

Сотрудники сервиса по поиску работы Headhunter опубликовали рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Петербурге за первый месяц года.

Фото: Piter.tv