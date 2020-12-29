Стали известны самые высокооплачиваемые в январе вакансии для петербуржцев

На наибольшую зарплату можно претендовать в строительной сфере.

Сотрудники сервиса по поиску работы Headhunter опубликовали рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Петербурге за первый месяц года. Как выяснилось, на самую большую зарплату может претендовать коммерческий директор строительной компании: за эту должность предлагают 500 тысяч рублей.

Также в городе, как и во всем мире, ценятся сотрудники IT-сферы. Например, программисту Java Architect, специализирующемуся на разработке продуктов для медицины, готовы платить от 4,5 до 6 тысяч долларов.

Кроме того, Senior Java Developer в области управления проектами, работающий в Петербурге, может рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что по данным HeadHunter конкуренция на петербургском рынке труда значительно возросла.

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