HeadHunter: конкуренция на петербургском рынке труда значительно возросла

В период пандемии аналитики советуют начинать поиск работы как можно раньше.

Свыше 88 тысяч петербуржцев приступили к поиску работы в новом 2021 году. В связи с этим уровень конкуренции на городском рынке труда достиг уровня 8,5, что в разы превышает норму. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу.

Так, с 1 по 7 января на портале чаще всего размещали свои резюме в разделах "Продажи", "Начало карьеры", "Административный персонал", "Транспорт и логистика", "ИТ, телеком" и "Производство". По гендерному признаку 88 тысяч соискателей разделились примерно поровну - 51% мужчин и 49% женщин. Каждый второй из них обладает опытом работы более шести лет. Около 45% находятся в возрастной категории от 26 до 35 лет, а примерно 7% старше 50 лет.

Как подчеркивают аналитики HeadHunter, пандемия может усложнить поиск вакансий по некоторым специальностям, поэтому поиски нужно начинать как можно раньше.

Ранее мы рассказали о том, что почти 89% петербуржцев решают рабочие вопросы в личное время.

Фото: Pixabay