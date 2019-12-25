Почти 89% петербуржцев решают рабочие вопросы в личное время

Только 11% горожан после работы действительно отдыхают и занимаются своими делами.

Эксперты выяснили, как петербуржцы распоряжаются своим свободным и рабочим времени в будни, на сколько уходят на обед и как часто занимаются рабочими вопросами после самой работы. Данными исследования поделились эксперты hh.ru.

Четверть опрошенных работающих горожан рассказали, что тратят на работу в рабочие часы от 71 до 80% времени, еще 22% погружены в дела 90% времени. Женщины, как следует из опросов, тратят на работу в течение больше времени, нежели мужчины, а вот молодые соискатели работают меньше, чем их коллеги в возрасте.

На обед петербуржцы тратят от 15 до 30 минут, около 16% респондентов, преимущественно из туристической и медицинской сфер, едят еще торопливее. Более часа обедают только 3% опрошенных, среди которых деятели сферы искусства и добычи сырья. Также выяснилось, что только 11% петербуржцев во внерабочее время отдыхают – все остальные опрошенные могут заниматься рабочими задачами, даже уйдя домой. Почти всегда заняты рабочими проблемами представители масс-медиа, сферы искусства и топ-менеджмента.

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Фото: pixabay