Названы самые необычные вакансии в Петербурге

За последний месяц 2020 года в Петербурге было опубликовано на 63% больше вакансий, чем в 2019 году.

Аналитики назвали самые необычные вакансии в Северной столице за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба "Авито Работа".

В список самых необычных вакансий попали администраторы квестов, искусствоведы, менеджер колбасы и тренер танго. также в Петербурге разыскивают наблюдателя за морскими животными, оформителя съедобных букетов и выгульщика собак.

По данным аналитиков, в этом году в Петербурге было опубликовано на 63% больше вакансий, чем в 2019 году. При этом число откликов увеличилось на 2%.

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