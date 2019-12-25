Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров на Финляндском вокзале

Акция пройдет с соблюдением всех противоэпидемических требований и строгих мер безопасности.

В предпраздничные дни пассажиров Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) ждет приятный сюрприз – 30 декабря на Финляндском вокзале Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дед Мороз со Снегурочкой загадают загадки про электропоезда и подарят новогодние сувениры. Самых маленьких пассажиров ждут приятные подарки. Ребята смогут поделиться с Дедом Морозом своими успехами и рассказать о том, какие полезные и добрые дела они совершили в этом году.

Акция пройдет с соблюдением всех противоэпидемических требований и строгих мер безопасности.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как принимать у себя Дед Мороза и Снегурочку.

Фото: pixabay