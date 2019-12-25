Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как принимать у себя Дед Мороза и Снегурочку

С аниматорами заранее нужно договориться о некоторых условиях.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу дало горожанам советы по выбору аниматоров для празднования Нового года.

Так как в этот раз Новый год пришелся на пандемию коронавируса, то стоит соблюдать некоторые правила. Например, Дед Мороза и Снегурочку нужно попросить, чтобы они не трогали ничего в доме, имели СИЗ и все необходимые предметы для представления. После ухода аниматоров дома все нужно продезинфицировать, обработать подарки, поверхности, до которых всё же касались и, конечно, вымыть руки.

Также Роспотребнадзор советует хорошо изучить рынок услуг аниматоров, спросить совета у более опытных в этом вопросе знакомых, посмотреть отзывы в сети, прежде чем звонить в какие-либо агентства.

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Фото: Piter.tv