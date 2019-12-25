Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как выбрать фейерверк

Эксперты советуют покупать фейерверки в специализированных торговых точках.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, какую пиротехнику и где стоит приобрести, чтобы не испортить настроение и здоровье себе и окружающим. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Эксперты советуют покупать фейерверки в специализированных торговых точках. Изделия IV-V-го классов опасности реализуются только при наличии лицензии, изделия I-III класса опасности реализуются без лицензии. Продавцы должны уметь грамотно консультировать покупателей.

При покупке пиротехника не должна иметь внешних изъянов. Упаковка должна быть целостной, на ней обязательно должен быть сертификационный знак. Также обязательны в указанию адрес, контакты производителям, срок годности. Покупать товар с истекшим сроком годности не стоит, после покупки хранить в сухом месте и не перевозить в машине долгое время.

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Фото: Piter.tv