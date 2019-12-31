Российские телеканалы рассказали, что покажут в новогоднюю ночь

Зрителей "России-1" ждет "Голубой огонек" с эффектом дополненной реальности.

Что посмотреть на Новый год

Российские телеканалы рассказали о программе в новогоднюю ночь. Об этом пишут РИА Новости.

На канале "Россия-1" покажут "Голубой огонек" с эффектом дополненной реальности, который оживит некоторые картинки и подарит ощущение праздника и волшебства. В программе заявлены выступления таких артистов, как Николай Басков, Лолита, Валерия, Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Лариса Долина и др.

За час до полночи на "России-1" состоится "Новогодний парад звезд".

В свою очередь в канун Нового года Первый канал по традиции покажет классические фильмы "Ирония судьбы, или с Легким паром!", "Джентльмены удачи", "Любовь и голуби", "Девчата", "Бриллиантовая рука".

"Новогодняя ночь на Первом" стартует ровно в полночь. К ведущим программы Ивану Урганту, Алле Михеевой, Дмитрию Борисову, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой в этом году присоединится Жанна Бадоева.

На СТС 31 декабря состоится марафон лучших шоу "Уральских пельменей". В 23:00 покажут праздничный выпуск программы "Дело пахнет мандарином", а в 00:45 стартует "Заливной огонек". Среди заявленных артистов – Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Дима Билан, Николай Басков, Валерия и др.

В 17:20 на "ТВ Центре" зрителей ждет праздничное шоу "Новый год с доставкой на дом" с участием известных юмористов. В 23:00 начнется шоу "Новый год в прямом эфире. Лучшее", которое продлится вплоть до самого утра. В 23:30 эфир прервет поздравление мэра Москвы Сергея Собянина.

В новогоднюю ночь на НТВ выйдет специальный выпуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer – шоу "Новогодняя Маска". На сцене появятся Кошка, Селедка под шубой, Шампанское, Снеговик, Снежинка, Подарок, Мишка на Севере и другие. Зрителям предстоит угадать, кто из знаменитостей прячется под костюмом. Ведущим праздничного выпуска станет Вячеслав Макаров.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января НТВ покажет "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса".

Ранее телеканалы рассказали о программе передач в дни новогодних каникул.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)