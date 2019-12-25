Телеканалы рассказали о программе передач в дни новогодних каникул

Зрителям покажут спецвыпуски "Точь-в-Точь", "Песню года", "Гарри Поттера", мультики и детективы.

Российские телеканалы рассказали, что будут показывать в дни новогодних каникул. Программу передач опубликовали "РИА Новости".

Телеканал "Россия-1" начнет 2021 год с показа праздничного концерта "Песня года". За один вечер на сцене можно будет увидеть всех лучших представителей российского шоу-бизнеса. Кроме того, "Россия-1" покажет международный фестиваль "Юрмала-2020". В праздничном дайджесте телезрителей ждут встречи с любимыми юмористами.

В свою очередь Первый канал приглашает на просмотр знакомого с детства кино. 2 января в сетке вещания указаны две части фильма "Один дома", сказка "Морозко" и мелодрама "Анна и король". В 18:30 запланирован новогодний выпуск шоу перевоплощений "Точь-в-Точь". 3 января в эфир Первого канала выйдет программа "Три аккорда".

С 1 по 10 января телеканал СТС будет транслировать все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей". В первые дни нового года "ТВ Центр" покажет зрителям юмористические программы и детективные кинофильмы. 1 января в эфир выйдет шоу "Как встретишь, так и проведешь" и "Приют комедиантов". Со 2 по 4 января подарком для зрителей станет показ детективной трилогии, основанной на биографии Агаты Кристи.

На семейном канале "Карусель" с 1 по 10 января ожидаются новые серии мультсериалов Маша и Медведь", "Лунтик и его друзья", "Оранжевая корова" и др. "Телекафе" покажет кулинарные программы "Мастер-класс" и "Бисквит", объединенные в блок "Золотая коллекция".

Ранее кинокритик Антон Долин назвал десятку лучших фильмов 2020 года.

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