Кинокритик Антон Долин назвал десятку лучших фильмов 2020 года

Кинокритик Антон Долин назвал десятку лучших фильмов уходящего года. Об этом сообщает издание "Афиша".
Первое место заняла драма "Дни" режиссера Цая Минляна. В центре сюжета двое мужчин, которые встречаются и вместе проводят время.
На второй строчке в рейтинге Долина оказался анимационный фильм "Душа" студии Pixar. Тройку лидеров замыкает фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.
Кроме того, в список лучших фильмов 2020 года, по версии кинокритика, вошли "Лаверс-рок" Стива МакКуина, "Мальмкрог" Кристи Пую, "Манк" Дэвида Финчера, "Пугало" Дмитрия Давыдова и др.
Ранее "Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни 2020 года.
Фото: Instagram / critic_dolin
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все