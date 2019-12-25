В новогоднюю ночь на НТВ выйдет праздничный выпуск шоу "Маска"

На сцене появятся десять абсолютно новых участников.

Телеканал НТВ приготовил для своих телезрителей сюрприз к Новому году. В ночь с 31 декабря на 1 января выйдет праздничный выпуск шоу "Маска". Главным подарком будет выход на сцену десяти абсолютно новых участников.

Создатели проекта уже огласили состав выступающих: на сцене появятся Кошка, Селедка под шубой, Шампанское, Снеговик, Снежинка, Подарок, Мишка на Севере и другие. Зрителям предстоит угадать, кто из знаменитостей прячется под костюмом. Ведущим праздничного выпуска станет Вячеслав Макаров.

Премьера шоу "Маска" состоялась на НТВ в марте текущего года. На протяжении двух месяцев звездное жюри вместе со зрителями гадали, кто из участников скрывается под масками необычных персонажей.

Последний выпуск вышел в эфир 26 апреля. Главный приз достался Льву, под маской которого выступал солист группы MBAND Анатолий Цой.

Ранее мы писали, что украинские зрители разгромили новых жюри шоу "Голос".

Фото: Instagram / anatoliytsoy_official