Украинские зрители разгромили новых жюри шоу "Голос"

Оценивать выступления участников теперь будут Надя Дорофеева, Олег Винник, Тина Кароль и Monatik.

На Украине разгорелся скандал после запуска 11-го сезона вокального шоу "Голос країни" (аналог шоу "Голос" на Первом канале). Зрителям не понравился новый состав членов жюри.

В Instagram-аккаунте телепроекта сообщили, что новыми наставниками проекта стали Надя Дорофеева и Олег Винник. С прошлого сезона остались Тина Кароль и Monatik. Проект покинули Дан Балан, Настя Каменских и Потап.

По всей видимости, поклонников "Голос країни" не устроили такие изменения, и они разразились критикой под постом представителей проекта.

"Я расстроена, где Балан?" – задалась вопросом dashapraded.

"Без Потапа будет скучно", - считает svet_lana_singing.

"Уверена, что в этом году рейтинги упадут", - уверена dorofeeva.va.

"Будет худший сезон", - заявила rurak_olha702.

Ранее Садальский обвинил шоу "Голос" в продажности "из-за новой дочки Алсу".

Фото: Instagram / goloskrainy_official