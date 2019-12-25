Садальский "из-за новой дочки Алсу" обвинил шоу "Голос" в продажности

Поводом для критики стала победа дочери ведущего Первого канала в очередном этапе проекта "Поединки".

Актер Станислав Садальский в очередной раз жестко раскритиковал наставников шоу "Голос", обвинив их в продажности. На странице своего Instagram он остался недоволен тем, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра одержала победу в очередном этапе проекта "Поединки". Свою публикацию актер дополнил хештегами #позорище, #нистыданисовести, #судьюнамыло и #несправедливость.

На этапе "Поединки" Александра Будникова выступала вместе с Максимом Коковиным. Молодые артисты исполнили песню "Весна" группы "5"Nizza". Наставники по-разному оценили выступление певцов. Полина Гагарина сказала Коковину, что он не успевал за Будниковой. Валерий Сюткин заявил, что голос девушки отозвался в его сердце звонче, однако ему также понравилось выступление молодого человека. Сергей Шнуров раскритиковал наставника дуэта Басту за выбор песни и самих конкурсантов за ее исполнение. В результате в следующий этап прошла Александра.

"Как же это было предсказуемо! Мало того что слили Максима, так еще и унизили его, сказав, что он был хуже", - возмутился Садальский в Instagram.

По мнению актера, Коковин "шикарно спел на слепых прослушиваниях" благодаря своему вокалу. Однако на этапе "Поединки" ему специально дали "безголосую песню", чтобы он выглядел "бек-вокалом на фоне Будниковой". Садальский также предположил, что Будниковой могли усилить звук.

Ранее мы писали, что Первый канал подал в суд за клевету против шоу "Голос". Иск поступил в Хорошевский суд Москвы. Ответчиками по нему выступают актер Станислав Садальский, который назвал Будникову "очередной дочерью Алсу", критик Сергей Соседов, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и агентство городских новостей "Москва". Соответчиком также является агентство ФАН.

Фото: Instagram / stassadal