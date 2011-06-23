Некоторые петербуржцы недовольны своим графиком работы

Большая часть респондентов ответила, что работает по графику пять через два дня.

В четверг, 2 декабря, служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, поделилась с Piter.tv результатами опроса среди работающих соискателей из Петербурга.

Так, большая часть опрошенных горожан (67%) работает пять дней в неделю, а два дня отдыхает. Еще 8% работает два дня через два дня; 5% опрошенных работают шесть дней в неделю (самый низкий процент по стране). График 19% респондентов не вписывается в стандартные варианты, это самозанятые, а также те, кто работает в свободном режиме или 1/1, 2/1, 3/1.

Эксперты отметили, что больше всего в нестандартном графике работают петербуржцы из сферы искусства и масс-медиа (33%), а также среди строителей и транспортников (по 23%).

Из опрошенных 65% респондентов довольны графиком, а 35% хотели бы его изменить. Больше недовольных оказалось в сферах "Маркетинг, реклама, PR", "Административный персонал" и "Юристы". Кроме того, 38% из недовольных хотели бы работать шесть дней в неделю. Каждый пятый петербуржец или 22% хотели бы работать в формате четырехдневки. Больше других хотят перейти на четырехдневку студенты на подработке и административный персонал. Остальные хотят работать в классическую пятидневку или два через два (21%).

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