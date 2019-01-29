В Петербурге предложили вакансию няни для енотов

Желающим получить работу придется пройти тест на знание характера млекопитающего.

На одном из сервисов по поиску работы петербуржцам предложили вакансию няни для енотов. Работнику придется не только играть с животными, но и ухаживать за ними. В основные требования входит уборка территории, где проживают особи, воспитание и кормление питомцев.

От кандидатов ожидают теплого отношения к енотам. Желающим получить работу няни придется пройти тест на знание характера млекопитающего.

Кандидатов предупредили, что работа не забавная, а сложная. Еноты являются хищниками, с ними нужно быть уверенными и строгими.

Отметим, что для интровертов вакансия не подойдет, так как работнику предстоит взаимодействовать не только с животными, но и с людьми. В задачи входит проведение экскурсий и чтение лекций.

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Фото: Telegram / Ржевка