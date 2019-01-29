В Петербурге предложили вакансию няни для енотов

На одном из сервисов по поиску работы петербуржцам предложили вакансию няни для енотов. Работнику придется не только играть с животными, но и ухаживать за ними. В основные требования входит уборка территории, где проживают особи, воспитание и кормление питомцев.
От кандидатов ожидают теплого отношения к енотам. Желающим получить работу няни придется пройти тест на знание характера млекопитающего.
Кандидатов предупредили, что работа не забавная, а сложная. Еноты являются хищниками, с ними нужно быть уверенными и строгими.
Отметим, что для интровертов вакансия не подойдет, так как работнику предстоит взаимодействовать не только с животными, но и с людьми. В задачи входит проведение экскурсий и чтение лекций.
Ранее на Piter.tv: петербургские зоозащитники выпустили на волю тюленя с плохим зрением.
Фото: Telegram / Ржевка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все