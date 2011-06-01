Петербургские зоозащитники выпустили на волю тюленя с плохим зрением

Особь ослепла на один глаз.

Петербургские волонтеры выпустили в воду тюленя Приморчика, который ослеп на один глаз. Животное прошло реабилитацию и теперь готово к полноценной жизни в естественной среде обитания. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".

Особь попала к зоозащитникам в апреле этого года. Его подобрали в порту Приморска, где животное клянчило еду у моряков.

Тюлененок потерял зрение на левом глазу еще во время своих скитаний в море, и сделать тут ничего уже было нельзя. Но в природе встречаются половозрелые животные, которые от рождения были слепыми. При охоте и подводной жизни основную информацию об обстановке вокруг тюлени получают благодаря чувствительным антеннам — вибриссам. Спасение тюленей

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Фото, видео: ВКонтакте / Спасение тюленей