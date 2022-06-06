Три серых тюленя вернулись в Балтийское море

Руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев перевез тюленей на берег Финского залива неподалеку от поселка Молодежное, где морские млекопитающие вернулись в естественную среду обитания.

Центр оказания помощи морским млекопитающим совместно с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 6 июня выпустили в Финский залив первых трех тюленей, прошедших реабилитацию в этом сезоне.

Руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев перевез тюленей на берег Финского залива неподалеку от поселка Молодежное, где морские млекопитающие вернулись в естественную среду обитания.

Все трое – самцы. Первого специалисты нашли на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС. В возрасте 1,5 месяцев он весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы. Малыша назвали Уран.

Второй детеныш по имени Шепелёв был найден в поселке Лебяжье. Малыш весил половину от положенного в этом возрасте веса – 18 кг. У тюлененка была высокая температура – 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине.

Третий тюлень по имени Казаков встретился людям прямо в городе, на улице Маршала Казакова. Он был сильно истощен (весил всего 16 кг), травмирован, его передняя конечность была воспалена.

Сейчас все животные прошли курс лечения, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни.

Фото и видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"