У Ленинградской АЭС спасли тюлененка

Ему около 1,5 месяцев, и он сильно истощен.

Работники Ленинградской АЭС 17 апреля нашли на берегу Финского залива детёныша серого тюленя. Из-за тонкого подкожного жира он быстро замерзал в воде, поэтому находился на суше. Об этом сообщили в группе ЛАЭС "ВКонтакте".

На территорию ЛАЭС детёныша на дрейфующей льдине доставил сильный северный ветер. Специалисты отправили фото и видео тюленя в "Фонд друзей балтийской нерпы", чтобы они оценили состояние малыша. Ему около 1,5 месяцев, и он сильно истощен.

Тюленёнок был доставлен в центр изучения и спасения морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы".

Видео: ВКонтакте / Ленинградская АЭС