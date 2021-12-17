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У Ленинградской АЭС спасли тюлененка

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Ему около 1,5 месяцев, и он сильно истощен.

Работники Ленинградской АЭС 17 апреля нашли на берегу Финского залива детёныша серого тюленя. Из-за тонкого подкожного жира он быстро замерзал в воде, поэтому находился на суше. Об этом сообщили в группе ЛАЭС "ВКонтакте".

На территорию ЛАЭС детёныша на дрейфующей льдине доставил сильный северный ветер. Специалисты отправили фото и видео тюленя в "Фонд друзей балтийской нерпы", чтобы они оценили состояние малыша. Ему около 1,5 месяцев, и он сильно истощен.

Тюленёнок был доставлен в центр изучения и спасения морских млекопитающих "Фонд друзей балтийской нерпы".

Видео: ВКонтакте / Ленинградская АЭС

Теги: лаэс, тюлень
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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