За январь почти 400 ковидных дел поступило в суды Петербурга

Еще 112 дел поступило по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С начала года в суды Петербурга поступило 398 административных дел по ст. 20.6.1 и ч. 2 ст. 6.3. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в среду объединённая пресс-служба судов города.

Так, 286 дел направили по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Из них судьи успели рассмотреть 191 дело. В 98 случаях последовало наказание, в двух дело прекратили, 45 вернули заявителям, ещё 46 направлено по подведомственности.

Еще 112 дел поступило по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судьи рассмотрели 74 дел, из них в 45 случаях – с назначением наказания. Остальные 18 прекратили и 11 вернули составителям.

Ранее мы сообщали, что у 67-летней петербурженки украли криптовалюту. Пожилая женщина потеряла более 5 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv