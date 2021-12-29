У 67-летней петербурженки украли криптовалюту

Пожилая женщина потеряла более 5 миллионов рублей.

В Петербурге мошенники украли у пенсионерки криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 29 января.

С 19 по 20 декабря прошлого года петербурженке звонила "эксперт по денежным операциям", которая предупредила клиентку о действиях аферистов. Мошенница посоветовала 67-летней женщине перевести средства на "защищенный" счет, а наивная бабушка доверилась ей и последовала рекомендации.

Пенсионерка отправила злоумышленникам более 5,2 млн рублей. После проведения операции "менеджер" перестала отвечать на звонки пострадавшей.

Жительница Северной столицы обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что лжеминеры из Амстердама "захватили" петербургские суды.

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