Лжеминеры из Амстердама "захватили" петербургские суды

Силовики осмотрели помещения, но ничего опасного там не нашли.

Районные суды Петербурга накануне, 28 января, получили сообщения от анонимных лжеминеров. Автор письма предупредил, что в зданиях Адмиралтейского, Московского, Петроградского, Калининского, Петродворцового и еще пяти судов находится взрывчатка.

По информации Piter.tv, силовики осмотрели помещения, но ничего опасного там не нашли. На данный момент правоохранители устанавливают личность "шутника". Известно, что письмо было отправлено из Амстердама. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге до 26 марта арестовали главврача медцентра, где пациенты умерли после ФГДС.

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