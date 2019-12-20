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За январь 2020 петербуржцы обращались к экстренным службам 260 тыс. раз
Сегодня, 18:52
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За январь 2020 петербуржцы обращались к экстренным службам 260 тыс. раз

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Чаще всего вызывали сотрудников скорой медицинской помощи.

За январь 2020 в службу экстренных вызовов 112 Петербурга поступило более 260 тыс. сообщений. Статистику представил городской комитет по информации и связи 5 февраля. 

В среднем петербуржцы звонили по номеру "112" 8,5 тыс. раз в сутки. Больше всего сообщений получили 1 января, их число достигло 14 тысяч. 

Чаще всего горожане направляли обращение к сотрудникам скорой медицинской помощи. Причиной для этого становились ДТП и пожары.

В комитете отметили, что в Службе экстренных вызовов принимают сообщения помимо русского также на английском, немецком, французском, итальянском и испанских языках. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса

Фото: Piter.TV 

 

 

Теги: экстренные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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