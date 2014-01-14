За время работы служба 122 приняла более 5 млн обращений от петербуржцев

В ноябре петербуржцы чаще всего вызывали врача на дом.

В апреле прошлого года в Петербурге создали Единую региональную информационно-справочную службу 122, сотрудники которой приняли более 5 млн обращений от жителей. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В среднем в сутки принимается почти 29 тысяч вызовов. Максимальное количество звонков зафиксировали 22 ноября этого года – 69 665. Всего в ноябре операторы приняли более 549 тысяч обращений по вызову врача на дом, свыше 241 тысячи – по вакцинации и порядка 72 тысяч – по записи к врачу.

Все обращения фиксируются в электронном журнале и в режиме реального времени передаются в поликлиники. Также сотрудники передают в поликлинику сообщения о вызове врача на дом. Оставить заявку можно в любой день и время.

Также специалистам помогает в работе голосовой помощник Виктория. Она способна осуществлять одновременный прием до 800 звонков. С начала года ассистент службы 122 Виктория приняла более 900 тысяч заявок от петербуржцев.

Фото: pexels.com