При этом с 1 марта по 31 июля раздел "Театр" и конкретные спектакли города онлайн и офлайн посмотрели 41157 человек.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что за время пандемии интерес у петербуржцев к театру упал на 64%. Об этом сообщает портал Peterburg2.

По данным аналитиков, с 1 мая по 31 июля онлайн и офлайн спектакли посмотрели 41157 человек. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было 114 843 посетителя.

Согласно соцопросу, 33% петербургских пользователей все же до последнего надеются посетить свои любимые постановки.

Ранее мы сообщали о том, что Михаил Петров назначен на пост замруководителя администрации губернатора Петербурга.

Фото:Piter.TV